ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A ESPN já está pronta para a cobertura da final da Libertadores da América entre Fluminense e Boca Juniors (ARG), marcada para o próximo sábado (4), às 17h (horário de Brasília).

Desde a última terça-feira (31), profissionais do canal esportivo da Disney estão no Rio de Janeiro para a cobertura da final, para a produção de conteúdo e entradas ao vivo durante a programação.

Entre os enviados especiais, estão os apresentadores Bruno Vicari e Daniela Boaventura; os comentaristas Pedro Ivo Almeida, Fernando Campos e Rafael Marques; e os ex-jogadores Djalminha e Zinho.

No dia da decisão, a ESPN começa com seu pré-jogo às 11h (horário de Brasília). A narração da partida ficará a cargo de Paulo Andrade, em jogo que marcará os 20 anos de seu trabalho no canal esportivo. Paulo Calçade e Zinho completam o time de transmissão.

Com a Libertadores finalizando a maior cobertura de sua história da Libertadores e Sul-Americana, a ESPN já produziu mais de 400 horas de conteúdo ao vivo nesta temporada, incluindo 147 transmissões, 45 Abre o Jogo e 5 edições do Multicam/Watch Party no Star+.

O esforço da emissora teve grande resultado, com a ESPN alcançando as duas maiores audiências de sua história no ano de 2023, com Palmeiras x Boca Juniors e Olímpia x Flamengo se tornando os dois eventos mais assistidos do canal desde a sua fundação em 1994.

Além da ESPN, a Globo fará a transmissão da final da Libertadores na TV aberta.