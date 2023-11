SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Motorista envolvido no atropelamento do ator Kayky Brito em setembro, Diones Coelho recorreu às redes sociais para contar que tem mantido contato frequente com Bruno de Luca, apresentador e amigo de Brito que agora é indiciado por omissão de socorro.

"Ele me procurou no Instagram pedindo o meu número. E nessa ligação ele me agradeceu bastante em relação ao suporte que prestei ao amigo dele. Eu só fui um instrumento e agi como cidadão", disse Coelho.

Segundo o motorista, Luca não estaria bem. "Ele me falou que estava passando muito mal psicologicamente, com medo de sair, com medo das pessoas e com todo o ódio destilado na internet", disse.

Em outubro, o 9º Juizado Especial Criminal do Rio de Janeiro aceitou a denúncia do Ministério Público e abriu processo contra o apresentador Bruno de Luca por não ter prestado socorro ao ator Kayky Brito no acidente ocorrido na região da Barra da Tijuca.

Na ocasião, o advogado dele se pronunciou. Conforme Rodrigo Brocchi, "Bruno de Luca não cometeu o crime de omissão de socorro". Em resposta ao pedido da reportagem, ele afirmou que não existia a possibilidade deste tipo de crime se qualquer pessoa que estivesse próxima ao acidente prestasse assistência à vítima.

"Bruno não foi o causador do acidente, que tem obrigação específica de prestar socorro, como de fato o fez, bem como não exerce qualquer função que lhe traga a obrigação legal de prestar socorro", disse. "Se assim fosse, todos os presentes que não tenham sido a pessoa a telefonar para os bombeiros teriam praticado omissão de socorro", completou.