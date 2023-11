SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1, um dos principais eventos de automobilismo na capital paulista, ocorre desta sexta (3) a domingo (5) no autódromo de Interlagos.

Para quem vai ao evento, os portões abrem às 8h nos três dias. Ainda há ingressos disponíveis a partir de R$ 1.980 (para os três dias, na Heineken Village, em área gramada ao ar livre no miolo do circuito) em eventim.com.br.

No primeiro dia, o treino livre acontece às 11h30. Em seguida, às 15h, ocorre a classificação para o Grande Prêmio. No sábado pela manhã, pilotos participam da classificação da prova Sprint e, pela tarde, da corrida Sprint. No domingo, às 12h, espectadores podem acompanhar o desfile de pilotos e, então, o GP, com 71 voltas, em Interlagos.

Segundo a organização, o público deve ir de ônibus ou trem, já que o entorno do Autódromo estará fechado para veículos não credenciados. Quem comprou ingresso para os setores G, H, N e R e para a arquibancada Porto Bank pode descer na estação homônima da linha 9-Esmeralda, aberta das 4h40 à meia-noite. Até o local da corrida, são 18 minutos de caminhada.

Já para os setores A, B, D, M e T e para o Heineken Village, as opções incluem ônibus expresso ou trem com ônibus circular. Os expressos (R$ 4,40) circulam no sábado das 7h às 13h e no domingo das 7h às 12h. São três linhas: 906T-10 Trianon/Masp - F1, com embarque no cruzamento da alameda Casa Branca com a praça Alexandre de Gusmão; 606A-10 Aeroporto - F1, saindo da praça Comandante Lineu Gomes e 606P-10 SP Market - F1, que parte da av. Octalles M. Ferreira com av. das Nações Unidas. Essa linha especial faz quatro paradas no Autódromo.

Na volta, a partir das 16h30 no sábado e 15h30 no domingo, o público encontra os expressos nos portões A e G. Outra opção são os ônibus circulares da linha 606F-10 na entrada da estação de trem Autódromo. Também por R$ 4,40, os coletivos rodam pelo local nos três dias do evento, das 6h às 13h. Só no domingo, param às 12h30.

GP SÃO PAULO DE FÓRMULA 1

Quando: Sex. (3) a dom. (5)

Onde: Autódromo de Interlagos - av. Senador Teotônio Vilela, 261, Interlagos, região sul

Preço: A partir de R$ 1.980