RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Expulsa de "A Fazenda 15" por ameaça à integridade de Jenny Miranda há duas semanas, Rachel Sheherazade voltou a falar sobre a polêmica dentro do reality de Record. Durante o primeiro episódio de seu programa 'Fala, Sheherazade', no aplicativo Kwai, a jornalista contou ter tido medo da influenciadora e explicou com detalhes o que teria acontecido antes da confusão entre as duas participantes na atração.

"Antes de acontecer a minha expulsão, quando aconteceu aquele entrevero com a Jenny, eu falei assim para o Lucas Souza: 'Eu preciso pedir desculpa para o meu público'. Eu não me envolvo nesse tipo de discussão. As minhas discussões são com palavras, com argumentos", começou Sheherazade

A ex-peoa então prosseguiu sobre a briga com Jenny: "O que me dominou naquele momento foi o medo, medo de ser agredida. Quando você está ameaçado, o que você faz? Você reage. Foi uma tentativa de defesa", explicou Rachel, que se arrepender até hoje de ter colocado as mãos no rosto da participante.

"Eu não deveria ter dado palco para uma pessoa agressiva, para uma pessoa que aparece na tela daquela forma, que não sabe dialogar, que não sabe argumentar. Eu tive que me defender. Gostaria de pedir desculpa", desabafou a jornalista. Rachel disse também que tenta processar todas as críticas recebidas por ter aceito o convite para participar do reality show.

A ex-funcionária do SBT ainda contou que migrar para o entretenimento era um sonho antigo. "Gostaria de ter feito essa transição há muito tempo. Como fez Ana Paula Padrão, como fez a Fátima Bernardes e a Patrícia Poeta. Queria muito emprestar essa minha credibilidade ao entretenimento. Estou amando essa transição", concluiu Sheherazade.