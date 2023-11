ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A mudança de política da Netflix, que passou a cobrar o compartilhamento de senhas, fez com que houvesse um boom de pesquisas do público para saber como assinar com algum valor mais em conta.

Levantamento da Tunad, empresa de inteligência de mídia, obtido pela reportagem, revelou que a análise nas buscas no Google pelos termos "Assinar Netflix", "Planos Netflix" e "Valores Netflix", até setembro de 2023, apresentou padrões correlacionados às alterações de política da plataforma no Brasil.

A pesquisa demonstrou que o maior número nas buscas relacionadas ao termo "Assinar Netflix" ocorreu em maio, coincidindo com o anúncio da cobrança adicional pelo compartilhamento de senha no mesmo mês.

Além disso, observou-se que os maiores aumentos percentuais nas buscas por "Valores Netflix" ocorreram em julho (62%), enquanto um acréscimo excepcional de 590% nas buscas por "Planos Netflix," em comparação com agosto, foi notado em setembro.

Esses picos nas buscas ocorrem nos momentos de mudanças nos valores dos planos oferecidos, além de novos conteúdos disponibilizados pela Netflix.

Ainda de acordo com o estudo, ao comparar as buscas pelos termos "Cancelar Netflix" e "Assinar Netflix", destaca-se que em maio, mês em que foi anunciada a taxa adicional, ambos os termos registraram notáveis altas percentuais.

"Cancelar Netflix" apresentou um aumento de 78% em relação a abril, e "Assinar Netflix" obteve um percentual superior, atingindo 103% no mesmo período, o que sugere apesar das mudanças na política de preços, o público estava mais inclinado a buscar informações sobre a aquisição de novas assinaturas do que a cancelar o serviço.

O trabalho foi realizado por meio de monitoramento das palavras-chave relevantes relacionadas à assinaturas do serviço de streaming Netflix, para registrar o volume de procura mensal.

A análise das tendências de pesquisa incluiu a identificação de picos, quedas e variações significativas no volume de buscas ao longo do semestre.

A análise do aumento e da queda da procura de um mês para o outro envolveu a comparação dos números de buscas entre os diferentes meses, com o cálculo das variações percentuais para quantificar as alterações e identificar tendências gerais ao longo do período.