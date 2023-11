SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Autódromo de Interlagos, na região sul da capital paulista, recebe uma das etapas mais aguardadas do calendário esportivo internacional em 2023. O Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1 acontece neste final de semana, de 3 a 5 de novembro, e estima um público de 230 mil pessoas no local.

Quando se trata de assistir a uma das etapas mais esperadas da temporada, a emoção e a adrenalina ficam no ar -e também a fome. Entre treinos, corrida Sprint e prova principal, os fãs de automobilismo poderão escolher entre várias opções nos pontos de vendas de bebidas e alimentos.

O Johnny Rockets, rede americana de lanchonetes, estreia como uma das atrações gastronômicas do GP. O autódromo recebe três unidades da marca, dispostas nos setores A, G e M, durante o final de semana. O cardápio dos setores A e G inclui os sanduíches bacon cheddar (R$ 50), cheeseburger (R$ 45) e o vegano the streamliner (R$ 45). A maior loja, localizada no setor M, também oferecerá combo de sanduíches com american fries (R$ 65), além de porções de bacon cheese fries (R$ 40) e lanches avulsos.

Também é possível adquirir outros tipos de lanches. Na área The Factory, o espectador encontra hot dogs entre R$ 25 e R$ 29. Já os sanduíches de carne, cupim e choripan custam R$ 40. A Pizza Crek oferece os sabores toscana, marguerita, misto quente, frango com Catupiry, shimeji (vegana) e chocolate por R$ 30.

Há opções de espetinhos de carne, frango e linguiça no Mimi, que custam R$ 25. O combo de cinco espetos totaliza R$ 120. No local, vendem-se lanches de carne e pernil (R$ 40) e pastéis de carne, queijo e calabresa com queijo (R$ 26). Se desejar opções mais leves, a Boali, franquia de alimentação saudável, oferece lanches naturais (R$ 26), salada caesar (R$ 40) e salada de frutas (R$ 18).

Para refrescar, a Kibon oferece picolés de frutas e os clássicos Tablito, Brigadeiro, Magnum e Corneto entre R$ 14 e R$ 25. No Dream Churros, o público encontra os sabores tradicional (R$ 18) com doce de leite, brigadeiro (R$ 18), Nutella (R$ 20) e goiabada (R$ 18). O churros espanhol fica no valor de R$ 30.

Na arquibancada Porto, o público encontra lanches, como hambúrgueres com maionese defumada, hot dogs e opções veganas, entre R$ 20 e R$ 50. Também há porções de fraldinha (R$ 44), acompanhadas de vinagrete e farofa. As pizzas individuais e as porções de batatas fritas com molho custam R$ 28. O brownie de chocolate (R$ 14) e o donut (R$ 25) são alguns dos doces disponíveis.

Em todo o evento, a seleção de bebidas conta com água de coco e água mineral (R$ 8), refrigerante (R$ 11), suco (R$ 11), energético Red Bull (R$ 16) e cerveja (R$ 16).

GRANDE PRÊMIO SÃO PAULO DE FÓRMULA 1

Quando Sex. (3) a dom. (5).

Onde Autódromo de Interlagos - av. Senador Teotônio Vilela, 261, Interlagos, região sul