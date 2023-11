ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Comandante do Globo Esporte Pernambuco e sempre aproveitado pela Globo em projetos nacionais, incluindo o Esporte Espetacular e o Segue o Jogo, o jornalista Tiago Medeiros recebeu uma proposta do SBT e quase trocou de canal nas últimas semanas.

Medeiros recebeu uma proposta da TV Jornal, parceira da emissora de Silvio Santos no Recife (PE). O âncora ouviu a proposta, que era boa em diversos termos, e logo em seguida conversou com os seus chefes da Globo no Rio de Janeiro.

A chefia esportiva da emissora carioca disse que Medeiros está nos planos futuros da Globo. Ele será mais usado em programas de rede nacional e seguirá em grandes coberturas. Em 2021, ele esteve nos Jogos Olímpicos de Tóquio, por exemplo.

Além disso, a Globo falou de sua importância localmente. Atualmente, o Globo Esporte Pernambuco tem fila de anunciantes para 2024 e é um programa com todas as cotas e espaços publicitários em comerciais vendidos.

O SBT de Pernambuco pensou em Medeiros justamente pelo seu bom desempenho comercial, algo que a emissora queria aproveitar.

Medeiros também seria usado de alguma forma em projetos nacionais do SBT com intermediação da TV Jornal. No Nordeste, o SBT transmite a Copa do Nordeste, maior torneio regional do futebol brasileiro.

Tiago Medeiros é cria da Globo em Recife. O "minha joia", como é conhecido, está na emissora desde 2005, quando começou como estagiário. Passou por diversas funções, entre elas produtor e repórter, até ser escalado em 2020 para ser o âncora titular do Globo Esporte no estado nordestino.

Ele substituiu George Guilherme, que comandou o GE Pernambuco entre 2012 e 2019, além de ter sido chefe de Redação do Esporte da Globo em Recife. Hoje, George é gerente de futebol na área de Eventos da Globo, sendo braço direito de e Fernando Manuel Pinto, diretor de Direitos Esportivos de TV.

No comando do Globo Esporte PE, Medeiros tem deixado o programa mais leve e descontraído, mas sem esquecer da seriedade. Em um vídeo que viralizou, por exemplo, ele chegou a ligar para sua mãe ao vivo perguntando o que ela iria servir de almoço.