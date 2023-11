RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma banana por dia. Essa era a alimentação do cantor Robbie Williams, 49, no auge de sua batalha contra um transtorno alimentar. O ex-vocalista do Take That contou ainda em uma entrevista que enfrentou vários estágios da doença, inclusive, uma anorexia. "Sofri a minha vida toda".

Williams ainda deu detalhes do comportamento autodestrutivo: "Tive 'bigorexia', que é pensar que você não tem músculos nem tamanho, e anorexia. Era restritivo ou comia demais, nunca acertei", comentou.

Ele também falou ao jornal "The Sun" sobre o documentário que pretende lançar neste mês relembrando os altos e baixos de sua carreira. O artista disse que esteve em um "caminho rápido para a morte" durante sua passagem pela França, em 1996, também por causa do seu envolvimento com as drogas. "A minha vida era uma mistura de todos os distúrbios", explicou.

O cantor inglês, que diz estar sóbrio há mais de 20 anos, hoje vive ao lado de sua esposa, Ayda, e de seus quatro filhos. Ele ainda afirmou ter focado nos exercícios físicos e na arte, e que está determinado a continuar criando e compartilhando sua música.