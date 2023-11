SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Now and Then", música que está sendo vendida como a última dos Beatles, ganhou um clipe que utiliza inteligência artificial para reunir todos os membros da banda. Nele, os músicos que envelheceram e os congelados pelo tempo performam juntos.

A tecnologia já havia sido utilizada na própria canção para limpar uma faixa gravada por John Lennon em seu apartamento em Nova York no final da década de 1970, o que permitiu que a música fosse finalmente lançada. Agora, a ferramenta reúne Lennon, Ringo Starr, Paul McCartney e George

Harrison.

"Now and Then" foi lançada na quinta-feira, um dia depois da estreia de um breve lançamento que mostra os bastidores da criação da música. Paul McCartney disse que a voz de John Lennon foi recuperada, mas não recriada.

"Vimos um pouco de confusão e especulações. Para ser claro, nada foi criado artificialmente ou sinteticamente", afirmou. "É tudo real e todos nós tocamos na faixa. Limpamos algumas gravações pré-existentes, um processo que durou anos. Esperamos que você ame tanto quanto nós."

Além da faixa, a banda lança em dezembro edições ampliadas dos álbuns "The Beatles 1962?1966" e "The Beatles 1967?1970". Cada um dos álbuns deve ganhar cerca de dez novas faixas. "Now and Then" fará parte do segundo álbum.

"Now and Then" está disponível nas plataformas de streaming, como Spotify, Apple Music e YouTube.