ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo ligou o alerta vermelho de vez para "Fuzuê". A novela da sete, escrita por Gustavo Reiz, fechou o mês de outubro com a pior audiência mensal do horário desde o segundo semestre de 2014. A emissora já tomou medidas para estancar a queda.

Segundo obtidos pela Folha de S.Paulo, na média de todos os capítulos mostrados no mês passado, a trama obteve 19,0 pontos de audiência (cada ponto equivale a 207 mil indivíduos na Grande São Paulo). É o desempenho mais baixo do horário em 109 meses.

A última vez que uma novela da sete tinha fechado um mês tão mal foi em setembro de 2014, quando "Geração Brasil" somou apenas 18,2 pontos. Para completar, "Fuzuê" tem perdido público mês a mês. Em agosto, quando estreou, a novela conseguiu 22,1 pontos. Em setembro, já houve uma queda acentuada, para 20,1 pontos.

Hoje, a média acumulada pela novela desde a estreia é de 20,2 pontos. Já são números menores que os de "Cara e Coragem" (2022) e "Quanto Mais Vida, Melhor!" (2021), tramas consideradas fracas e que foram ao ar recentemente, mas que fecharam com 21 pontos de média.

A Globo tem feito uma série de intervenções na trama. A edição da novela tem tentado torná-la mais ágil. Ricardo Linhares, experiente como supervisor de texto, entrou na produção para ajudar Gustavo Reiz e o diretor Fabricio Mamberti.

As mudanças serão mais perceptíveis a partir da semana que vem. As brigas entre as protagonistas Luna (Giovana Cordeiro) e Preciosa (Marina Ruy Barbosa) vão aumentar. O jogo de gato e rato entre elas, elogiado em um grupo de discussão de telespectadores, será intensificado.

Quem também ganhará mais espaço é Bebel, personagem de Lilia Cabral. Linhares viu um bom potencial de aproveitar o drama que a personagem tem para tentar ganhar a aceitação do público.

Outra novidade é Talita Younan, que entrou na trama nesta semana como a cantora sertaneja Selena Chicote. Ela vai fazer dupla com Jefinho Sem Vergonha, vivido por Micael Borges.