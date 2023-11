RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Fã de Ayrton Senna, Lewis Hamilton continua prestando homenagens ao piloto, que morreu em 1994, desde que chegou ao Brasil para disputar o GP do Brasil, no próximo domingo (5), em São Paulo. Nesta sexta-feira (3), o inglês escolheu o uniforme usado pela seleção brasileira de Futebol na Copa do Mundo de 1994. A competição foi disputada nos Estados Unidos.

Naquele ano, Ayrton Senna buscava também o quarto título mundial da Fórmula 1 e a equipe brasileira homenageou o piloto ao conquistar o tetracampeonato dois meses após a sua morte trágica em Ímola (Itália), no GP de San Marino de 1994.

Na quinta-feira (2), o heptacampeão mundial optou por um casaco com o desenho do tricampeão mundial Ayrton Senna nas costas para circular no Autódromo de Interlagos. Hamilton também antecipou detalhes do capacete que irá usar na corrida: Além do nome do ídolo, a proteção para a cabeça tem uma bandeira do Brasil, e o desenho do Cristo Redentor e foi pintado nas cores verde, amarelo e azul.