SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Valéria Barcellos diz ter sofrido transfobia ao tentar usar o banheiro feminino de um hotel do Rio de Janeiro durante a festa à fantasia da socialite Narcisa Tamborindeguy.

"A segurança me parou e disse: 'O banheiro masculino é do outro lado"', escreveu nas redes sociais a atriz, que está no elenco da novela "Terra e Paixão", da TV Globo.

"Num gesto desesperado, coloquei meu seio pra fora e perguntei: 'Devo mesmo ir ao banheiro masculino?' Ao que ela me disse: 'Guarde isso, menino", relatou Barcellos, acrescentando que conseguiu entrar no local após a terceira tentativa.

"Chorei no banheiro, desfiz a fantasia e minha noite acabou ali! A fragilidade da minha identidade de gênero é tamanha para a cisgeneridade ao ponto de que, a qualquer 'desvio' de símbolo de gênero, eu sou anulada. Estou abalada, triste e ofendida", escreveu a atriz.

Em nota, o hotel Fairmont diz lamentar o ocorrido. "E informa que já está tomando as providências necessárias para que este tipo de situação não se repita. Além disso, repudia qualquer manifestação de discriminação e preconceito."