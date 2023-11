SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vanessa Giácomo se tornou membro da Academia Brasileira de Cultura nesta sexta-feira (3). Ela ocupa a cadeira de número 55, cujo patrono é Chico Anysio e passa a ser uma das mais jovens atrizes a integrar o seleto grupo de acadêmicos que representam parte da riqueza da cultura brasileira.

"Eu me sinto lisonjeada em tomar posse e me tornar uma imortal da Academia Brasileira de Cultura. Ainda mais tendo como patrono o Chico Anysio, que foi muito além de um artista. Ele deixou um legado, transformou o humor com sua performance única", afirma ela.

Além de Vanessa, outros imortais devem ser empossados no próximo dia 14. Gloria Pires, vai ocupar a cadeira de número 42, que tem como patrono seu pai, o ator Antônio Carlos Pires.

Alcione ficará com cadeira de número 30, cuja patronesse é Angela Maria. Daniela Mercury, ocupará a vaga de número 24, que tem como patrono o cantor Gonzaguinha.

Liniker será a primeira artista trans a entrar para a confraria de imortais da Academia Brasileira de Cultura. Ela vai ocupar a cadeira de número 51, vaga após a morte da cantora Elza Soares.