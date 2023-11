RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O anúncio da morte de Elizângela pegou de surpresa vários colegas de profissão da atriz, vítima de uma parada cardiorrespiratória aos 68 anos na tarde desta sexta-feira (3). Muitos atores usaram as redes para prestarem homenagem à artista. Eles destacaram a trajetória de sucesso de Elizângela e a sua gentileza nos bastidores das produções. Um dos primeiros a lamentar a partida da atriz foi Lúcio Mauro Filho.

"A querida Elizângela partiu hoje para o outro plano. Sua estreia foi ainda criança, ao lado do meu pai no 'Essa gente inocente'. Brilhou na primeira novela que assisti, 'Locomotivas' e seu personagem virou um sinônimo de menina rica: Patricinha. Brilhou da infância até os dias de hoje, uma carreira marcada pela leveza e o talento. Meus sentimentos aos familiares, amigos e admiradores desta grande atriz. Bom descanso Elizângela!", escreveu o ator.

Ex-BBB e ex-deputado federal Jean Wylys também se manifestou no Instagram: "Que tristeza me deu saber agora que Elizangela partiu? Admirava-a como atriz e gostava dela como pessoa. Mesmo a divergência política durante a pandemia de COVID me fez gostar menos dela. Comigo, em todas as vezes em que estivemos juntos, ela sempre foi gentil, carinhosa e respeitosa. Apresentou-me Marcelle, sua filha, a quem também me afeiçoei. Desde que parti para exílio, em 2018, não as vi mais pessoalmente. Hoje me veio esta triste notícia. Deixo meus pêsames a ela, Marcelle, aos demais familiares, aos amigos e aos fãs."

Paula Burlamaqui, que está no ar na novela das 18h da Globo, "Elas por elas", usou as redes sociais para compartilhar uma foto ao lado da atriz. Na legenda, a artista de despediu. "Partiu hoje Elizângela, uma grande atriz que acompanho desde jovem seus trabalhos na TV. Muito triste. Os meus sentimentos a família e amigos"