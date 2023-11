SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bianca Andrade, 29, falou publicamente pela primeira vez na tarde de sexta (03), após o acidente de carro que sofreu com o filho Cris na madrugada de quinta (02).

A influenciadora usou o story do Instagram para confirmar que estão todos bem: "Todos nós estamos bem na medida do possível. Nosso motorista não precisou ficar internado, nosso bebê, graças a Deus, já recebeu alta e já está com o papai dele. Eu e nossa babá ainda estamos internadas, mas, não é nada grave, estamos sob observação".

Ela não precisará de nenhuma cirurgia em um primeiro momento. Andrade contou que o primeiro exame apontou fratura na área do pescoço, mas, em uma segunda ressonância, não havia fratura, apenas problemas não graves no ligamento.

Bianca relata que foi um acidente muito forte e que o carro sofreu perda total: "Foi um acidente muito forte. Estávamos na pista e uma carreta veio em cima da gente. Nosso motorista saiu da pista e bateu de frente com uma árvore".

Boca Rosa ainda deu atualizações sobre o estado de saúde do filho: "O Cris está apenas com um roxinho na cabeça porque ele bateu a cabeça na cadeirinha dele, e um roxinho na perna. Ele fez todos os exames e está perfeito".

Bianca Andrade sofreu um acidente de carro com o filho Cris, 2, na Rodovia Presidente Dutra.

"Todos foram assistidos por equipe médica rapidamente, mas por precaução, seguirão em observação por 24 horas", diz nota divulgada em conjunto pela equipe de Fred Bruno, pai de Cris e Bianca Andrade nas redes sociais.

Na manhã de sexta (03), em nota enviada ao UOL, a assessoria da influenciadora informou que ela e a babá do filho, Dayane, continuam em observação "por protocolo médico".