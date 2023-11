SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - José Luiz Datena não está apresentando o programa "Brasil Urgente" dessa sexta-feira (3). O apresentador passou por três cirurgias no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e está de repouso por conselho médico até semana que vem.

"Não estou totalmente recuperado". Datena, por meio de um vídeo gravado e passado no início do programa da rede Band, informou não está "totalmente recuperado" e que planeja voltar a trabalhar após um período de repouso de "dois, três dias".

Alta do Hospital Sírio-Libanês. No vídeo, o apresentador, conhecido por estar sempre na cabeça do "Brasil Urgente", informou o público de suas cirurgias, afirmando que conseguiu trabalhar "nesse meio tempo", mas, que precisa de repouso.

"Meus amigos, minhas amigas, acabo de ter alta do Hospital Sírio-Libanês, onde eu passei por três cirurgias, foi tudo bem, graças a Deus. Eu consegui, nesse meio tempo, trabalhar, mas, hoje não estou totalmente recuperado, mais dois, três dias, terei condição de voltar a trabalhar", informou Datena em vídeo.

Nessa sexta (3), o programa está sendo apresentado pelo jornalista e apresentador Lucas Martins, repórter da Band e apresentador do podcast PA DAKI PA DILÁ.

Ao UOL, a assessoria de imprensa da rede Bandeirantes confirmou o status de "folga" de Datena e garantiu seu retorno na semana que vem. Sobre as cirurgias, informaram que não tinham informações a respeito além das do vídeo.