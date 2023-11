SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Instituto Nacional de Cinema e Artes Audiovisuais --órgão de promoção ao cinema argentino -- lançou nesta quinta-feira (2) um vídeo no qual destaca a importância do cinema para o país.

O registro é lançado após o partido do candidato ultraliberal Javier Milei afirmar que fecharia a instituição e o Ministério da Cultura caso ele seja eleito presidente.

"Aqui as vitórias chegam e, quando chegam, nunca são esquecidas", diz a narração do vídeo, enquanto trechos de filmes como "O Anjo" e "Relatos Selvagens" são exibidos.

"Temos memória. Se fosse tão somente um filme, seria inabarcável. Mas não. É muito mais do que isso. Não é apenas cinema. É cinema argentino."

No final do registro, é possível ver um trecho do filme "Argentina, 1985", longa sobre o julgamento dos comandantes da ditadura militar argentina. "Senhores juízes, nunca mais", diz o personagem Julio Strassera, interpretado pelo ator Ricardo Darín.

O vídeo foi exibido na abertura do Festival de Mar del Plat. Durante o evento, atores fizeram uma manifestação, segurando faixas em que se lia "Cinema argentino é memória" e "Cinema argentino unido pela democracia".

Milei é conhecido por suas propostas radicais, como a dolarização da economia do país, o enxugamento do Estado e uma onda de privatizações. A longo prazo, a ideia dele é acabar com os sistemas de saúde e educação públicos e migrar para modelos privados, aspirando eliminar qualquer assistência social direta.