SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A atriz Elizangela, que morreu aos 68 anos, será velada neste sábado (4) a partir das 13h, no Crematório do Cemitério da Penitência, no Rio de Janeiro, conforme divulgado em nota por sua assessoria.

O velório será aberto ao público das 13h às 15h e reservada aos amigos e familiares das 15h às 17h, quando o corpo de Elizangela será encaminhado para a cremação.

Elizangela, que ficou conhecida por diversos papéis na TV, inclusive o de Nicole em "Ti Ti Ti", passou mal em sua casa e foi atendida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Ela foi levada ao Hospital Municipal José Rabello de Mello. Houve tentativa de reanimação, mas sem êxito.

A atriz morreu na última sexta-feira (3), em decorrência de uma parada cardiorrespiratória.