SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Elizangela, que morreu aos 68 anos após uma parada cardiorrespiratória, havia revelado anos antes que já recusou um convite para posar nua em uma revista.

Seis anos atrás, em entrevista ao jornal Extra, a artista disse que pensou na filha para negar o convite, apesar de o dinheiro ser bom. Ela sempre se considerou "discreta e reservada", apesar de ter sido considerada um símbolo sexual nas décadas de 1970 e 1980.

"Quando fui chamada para posar nua, pensei na minha filha (Marcelle, hoje com 48 anos), no porteiro, no homem da banca de jornal. O cachê era muito bom, mas dinheiro nenhum paga a minha intimidade. Minha intimidade não é do mundo", afirmou em maio de 2017.

A morte da atriz pegou de surpresa vários colegas de profissão. Muitos atores usaram as redes para prestar homenagem à artista. Eles destacaram a trajetória de sucesso de Elizangela e a sua gentileza nos bastidores das produções. Um dos primeiros a lamentar a partida da atriz foi Lúcio Mauro Filho.

"A querida Elizangela partiu hoje para o outro plano. Sua estreia foi ainda criança, ao lado do meu pai no 'Essa gente inocente'. Brilhou na primeira novela que assisti, 'Locomotivas' e seu personagem virou um sinônimo de menina rica: Patricinha. Brilhou da infância até os dias de hoje, uma carreira marcada pela leveza e o talento. Meus sentimentos aos familiares, amigos e admiradores desta grande atriz. Bom descanso Elizangela!", escreveu o ator.

Gloria Perez, uma das autoras que mais fez personagens para a atriz, em novelas como "A Força do Querer" (2017), "Salve Jorge" (2012), "O Clone" e "Partido Alto" (1984), lamentou. "Amiga, inteligente, divertida, aquela atriz visceral, sonho de qualquer autor: vestia sem medo nem pudor a pele das personagens. Estou sem palavras".