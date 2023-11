SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O corpo da atriz Elizangela do Amaral Vergueiro, morta nesta sexta-feira (3), aos 68 anos, está sendo velado no Crematório do Cemitério da Penitência, no Rio de Janeiro.

O velório é aberto ao público até as 15h. Depois desse horário, apenas a família poderá ficar na cerimônia. Às 17h, o corpo de Elizangela será encaminhado para a cremação.

Segundo o portal de notícias G1, a atriz teve uma parada cardiorrespiratória e as tentativas de reanimação não foram bem-sucedidas. Ela ficou famosa por atuar em novelas da Globo como "Força do Querer", de Glória Perez, em que fez o papel de Aurora, mãe de Bibi Perigosa, que se envolve com o tráfico, mas estava afastada das telas desde 2019, quando atuou em "A Dona do Pedaço".

Nascida no Rio de Janeiro em 1954, ela começou na televisão em 1965, na TV Tupi, e engatou nas novelas nos anos 1970, caso de "Locomotivas", de 1977, a primeira novela das 19h gravada a cores, e a censurada "Roque Santeiro", da TV Globo.

Elizangela ficou marcada --e é lembrada pelo público-- pelos seus papéis extravagantes em novelas como "Senhora do Destino", na qual fez Djeanne, ex-prostituta conhecida da vilã Nazaré Tedesco, e "Ti-Ti-Ti", quando contracenou com Sophie Charlotte --uma dessas cenas é lembrada hoje como um meme em que a jovem atriz come um pão, fala de boca cheia e toma um tapa na cara da personagem de Elizangela.