SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O músico Mingau, baixista da banda Ultraje a Rigor, será transferido da UTI para uma clínica de reabilitação cerca de dois meses após ter levado um tiro na cabeça.

De acordo com Isabela Aglio, filha do músico, a reabilitação começará em breve. "Logo mais, vamos para uma clínica onde ele poderá se reabilitar. Um ambiente mais leve para compartilharmos com vocês a sua evolução", escreveu Aglio no Instagram.

"Comemoramos cada momento como uma grande vitória", disse ela, acrescentando que o pai abriu os olhos, moveu a cabeça, conseguiu mexer os dedos das mãos e até deu um sorriso. "Agradecemos de coração a todos que fizeram preces e enviaram palavras de encorajamento. E até o próximo boletim!".

Em setembro, o músico foi baleado na cabeça, em Paraty, no Rio de Janeiro. Mingau foi atendido no Hospital Municipal Hugo Miranda, em Paraty, que não tinha a estrutura adequada para o tratamento. Por isso, o baixista saiu de helicóptero da cidade até São Paulo.

Em outubro, a Polícia Militar prendeu um suspeito de ter participado do ataque a tiros ao músico.

Ele foi preso no bairro Chácara Ingrid, zona rural de Taubaté (a 140 km de São Paulo), após uma informação anônima, segundo a Polícia Militar.