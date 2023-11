RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Jaquelline Grohalski voltou a reclamar das atitudes de Cezar Black em A Fazenda 15, da Record. Em conversa com Márcia Fu, a influenciadora contou que não gostou da brincadeira do enfermeiro com Lucas Souza na madrugada deste sábado (4).

O peão deixou uma camisinha na cama do militar e o alertou para evitar uma possível gravidez. O ex-marido de Jojo Todynho vive um affair com a peoa no reality. A ex-BBB chorou com a ex-jogadora de vôlei.

"Não sou mulher de rua, não. Eu brinco, me divirto e tudo, mas, lá fora, tenho uma filha de 10 anos que come do bom e do melhor, que estuda. Coisa que eu nunca tive, minha filha tem. Se eu engravidar, se eu tiver outro filho, o que ele tem a ver?", reclamou Jaquelline.

A peoa continuou reprovando o comportamento do colega de confinamento. "O cara vem falar : 'ah, usa camisinha, hein? Cuidado'. Ele acha o quê? Ele acha que eu vou dar o golpe do baú ? Ele quer me colocar como o quê? Como mulher da rua? 'Ah, ela já tem filho, vai fazer mais um'. Eu entendi isso. Eu uso camisinha se eu quiser. Se eu não quiser, ele não tem nada a ver com a minha vida. Que cara escr*to! Ele é muito baixo", concluiu.