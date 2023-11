SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os principais estúdios de Hollywood dizem ter oferecido uma última proposta para o sindicato dos atores americanos na busca por encerrar a greve que já dura 114 dias.

As empresas oferecem agora um bônus residual dobrado para atores que estiverem nas produções de streaming com melhor desempenho. Com isso, os artistas envolvidos nestes títulos serão mais valorizados financeiramente.

Além disso, os estúdios ofereceram também mais proteções aos atores contra o uso de sua imagem a partir de ferramentas de inteligência artificial no cinema e na televisão. Essa era uma das principais exigências feitas na greve, já que os artistas temem serem substituídos por versões digitais de si mesmos.

Entre os estúdios que participaram desta última reunião estão Disney, Warner Bros. Discovery, Netflix, NBCUniversal, Sony, Amazon, e Paramount.

O sindicato dos atores afirmou que precisa de tempo para avaliar a proposta antes de dar um veredito. Os dois lados vêm debatendo sem parar há 12 dias na tentativa de alcançar um acordo.