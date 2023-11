SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lolita Rodrigues, uma das pioneiras da TV no Brasil, morreu na madrugada deste domingo (5) aos 94 anos, em João Pessoa, Paraiba. A atriz, cantora e apresentadora morava com a filha desde 2015 e estava internada no Hospital Nossa Senhora das Neves.

A informação foi divulgada pela Globo, emissora na qual ela trabalhou entre idas e vindas até 2009. Sua última novela na emissora foi Viver a Vida, na qual interpretou Noêmia.

Segundo a filha da artista, Silvia Rodrigues, o velório será restrito à família.

Sylvia Gonçalves Rodrigues Leite, mais conhecida como Lolita Rodrigues, nasceu em Santos, litoral de São Paulo, em março de 1929. Na estreia da TV Tupi, em 1950, ela cantou o hino da TV brasileira.

Filha de espanhóis, a carreira como atriz foi marcada por personagens que falavam com sotaque castelhano, como em "Sassaricando" (1987), "Terra Nostra" (1999) e, em seu último trabalho na TV, quando interpretou Noêmia, avó de Luciana (Alinne Moraes), na novela Viver a Vida (2009).