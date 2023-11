SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Famosos e amigos lamentaram pelas redes sociais a morte de Lolita Rodrigues, aos 94 anos. A causa ainda não havia sido divulgada, mas ela estava internada em João Pessoa (PB).

O apresentador Cesar Filho disse que o céu está em festa, já que Lolita poderá ficar ao lado das grandes amigas Hebe Camargo e Nair Belo. "Lolita sempre foi uma mulher equilibrada, sensata e divertida. Meus profundos sentimentos aos familiares".

A atriz Tássia Camargo foi na mesma linha em sua homenagem. "Uma grande mulher parte e deixa tantas histórias. Trabalhar com Lolita, Nair Belo e Hebe foi muito especial. Hoje elas juntam-se", escreveu.

Ao comentar uma publicação que noticiava a perda, a jornalista da Globo Renata Ceribelli lamentou. "Triste", escreveu. O autor de novelas Walcyr Carrasco lembrou que a atriz era "uma das grandes pioneias da TV brasileira" e comentou: "A arte está de luto".

O cantor Agnaldo Rayol afirmou que "o céu ganhou mais uma grande e luminosa estrela". O amigo de longa data postou que ela deixa muitas lembranças. "Você sempre estará viva em nossas memórias pela pessoa incrível que foi e pela marca inesquecível que deixou em cada um".

Cid Moreira: "Me despeço da última do trio mais alegre que conheci na TV. Meu abraço aos familiares de Lolita Rodrigues, que vai reencontrar suas amigas e, juntas, vão se divertir no céu!"

Marcos Caruso: "Lolita Rodrigues, minha amiga, receba os aplausos do Brasil e os da tua chegada à Paz e à Luz".

Serginho Groisman: "Lolita hoje se junta a Nair, Hebe e Jô. Risadas garantidas no Céu".