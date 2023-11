SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Por mais que estivesse distante da televisão recentemente, Lolita Rodrigues, morta neste domingo aos 94 anos, era presença constante nas telinhas da internet. Graças a uma entrevista que ela e as amigas Hebe Camargo e Nair Bello deram a Jô Soares, em 2000, seu rosto com frequência reaparecia nas redes sociais.

Hoje lembrada como uma das mais icônicas entrevistas conduzidas por Jô em seu programa na Globo, o encontro com o trio foi marcado por bom humor e pela sintonia entre as três veteranas da TV.

"Vocês estão numa forma espetacular", disse Jô logo no começo. "É que você não viu a gente sem roupa", respondeu Nair. A mais quieta entre as três, Lolita com frequência levava as mãos ao rosto em meio a risadas histéricas.

Filha de espanhóis, Lolita sabia tocar castanhola, fato que o apresentador lembrou no programa. Ele, então, pergunta se ela havia trazido o instrumento, para poder tocá-lo para a plateia, e ela responde, indignada: "Ninguém mandou trazer!".

Num dos auges da transmissão, Lolita pegou o microfone para cantar o "Hino da Televisão Brasileira", canção que ela própria havia entoado na inauguração da TV Tupi, em 1950, mas, conhecendo as amigas, advertiu: "Se uma das duas rir...", disse com o dedo apontado para Hebe e Nair.

Risadas incessantes dominaram o programa, ao que Nair questionou: "É a festa da uva? Parece todo mundo bêbado", afirmou em meio a gargalhadas descontroladas entre convidadas, apresentador e plateia.

Lolita, Hebe Camergo e Nair Bello formavam um dos trios mais conhecidos da televisão. Amigas por mais de 60 anos, Nair e Lolita trabalharam juntas em algumas novelas da TV Globo. "A Viagem", "Uga Uga", de 2000, e "Kubanacan", de 2003, além do humorístico "Zorra Total", da mesma emissora.

A entrevista do trio a Jô Soares está disponível no Globoplay, na gravação de uma reprise feita em 2012 para homenagear Hebe, que havia morrido aos 83 anos.