SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Enfim, o rostinho de Daisy Dove Bloom, 2, filha de Katy Perry com o ator Orlando Bloom, ficou conhecido do grande público. Até então, a criança nunca havia sido exposta.

Mas tudo mudou depois que a câmera de um show de Perry em Los Angeles foi buscar a pequena de vestido vermelho e fones de ouvido.

Num show de fofura, ela sorriu quando ouviu a voz de sua mãe. "Daisy, eu te amo muito! Você é minha melhor amiga. Eu estou tão feliz que você está aqui hoje", disse Katy.

Foi em agosto de 2020 que Katy Perry deu à luz Daisy. "Estamos flutuando com amor e admiração com a chegada segura e saudável de nossa filha", afirmaram Katy e Bloom através do comunicado oficial.