SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Amigas desde o início de suas carreiras, Lolita Rodrigues e Nair Bello permaneceram muito próximas até a morte desta última, em 2007. Na época, Lolita, morta neste domingo aos 94 anos, acompanhou de perto a internação da atriz depois de três paradas cardíacas.

Foram cerca de cinco meses em coma na UTI do hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, durante os quais Lolita fazia visitas frequentes à amiga. "Vou ao hospital quase todo dia", disse ela à época, quando orava "para que ela não sofra".

Junto com Hebe Camargo, Lolita e Nair formavam um dos trios mais conhecidos da televisão. Amigas por mais de 60 anos, as duas últimas trabalharam juntas em algumas novelas da Globo, "A Viagem", "Uga Uga" e "Kubanacan", além do humorístico "Zorra Total".

Quando Nair completou dois meses no hospital, após a virada do ano de 2006, quando foi internada, para 2007, Lolita deu uma entrevista em que dizia esperar ouvir a voz da amiga sempre que seu telefone tocava.

"Ela me faz muita falta. Cada vez que o telefone toca, penso que é ela", afirmou. "Não sabemos [o que pode acontecer]. Temos de rezar para Deus fazer um milagre."

Nair morreu no dia 17 de abril, aos 75 anos, devido a uma falência múltipla dos órgãos. Lolita acompanhou o velório na Assembleia Legislativa de São Paulo. "Para a televisão, ela representou alegria eterna. Para a família, foi uma mãe, uma avó maravilhosa e uma amiga imbatível", lamentou ela.

Lolita estava no hospital no momento em que a morte de Nair foi anunciada, e foi uma das pessoas a confortar os filhos da amiga.

