SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Matthew Perry, morto aos 54 anos há uma semana, impediu que Chandler Bing, seu personagem em "Friends", traísse a namorada Monica Geller, interpretada por Courtney Cox. É o que conta a atriz Lisa Cash, que participou do episódio "The One in Vegas, Part 1", na quinta temporada.

Segundo a atriz disse ao site americano TMZ, sua personagem seria uma funcionária de hotel que se daria bem com Chandler após ele brigar com Monica. Os dois acabariam se envolvendo no fim do diálogo.

A sequência de cenas foi ensaiada, mas no dia seguinte Perry abordou os roteiristas da série, dizendo que a traição de Chandler seria rejeitada pelos fãs e que estragaria o personagem. Os autores concordaram, e reformularam a trama.

Cash acabou sendo escalada para interpretar outra personagem, uma comissária de bordo que aparecia em cena com os personagens Ross e Rachel, vividos por David Schwimmer e Jennifer Aniston, respectivamente.

"Perry era muito carismático. Ele fez eu me sentir muito confortável e bem-vinda. Foi muito divertido", relembra ela.

O ator foi encontrado afogado na banheira de sua casa, em Los Angeles. A morte não foi causada por overdose de fentanil e metanfetamina, segundo o resultado da autópsia, e também não foram encontrados resquícios dos opioides no corpo dele.