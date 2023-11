SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O forte temporal que atingiu São Paulo na última sexta-feira (3) modificou a rotina da população, mas também teve efeitos em eventos culturais na cidade. A cantora Fabiana Cozza teve de fazer um show à capella após os geradores do local não serem suficientes.

Em uma publicação no Instagram, a artista compartilhou um vídeo do local no escuro, com apenas a iluminação dos celulares de pessoas na plateia.

"A 10 minutos do final do show fui informada de que era necessário desligar todos os equipamentos imediatamente por conta do gerador que já estava perdendo a força", escreveu. "Eu não preciso de luz (elétrica) para seguir cantando. Farei o resto do show à capella."

O apagão em São Paulo chega a 68 horas com 500 mil imóveis às escuras. O temporal deixou sete mortos no estado e dezenas de árvores caídas.