SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As ex-BBBs Viih Tube, 23, e Juliette, 33, se tornaram as ex-participantes do reality global mais seguidas no Instagram, atrás apenas de Sabrina Sato, 42.

Nesta segunda-feira (6), fãs notaram que Viih Tube tem 7 mil seguidores a mais que Juliette. A mãe de Lua tem 31 milhões e 76 mil seguidores, enquanto Juliette possui 31 milhões e 69 mil.

No ranking, a ex-BBB Sabrina Sato aparece em primeiro lugar, com 31 milhões e 400 mil seguidores.

Ainda na lista, aparecem: Grazi Massafera (26 milhões e 100 mil), Jade Picon (22 milhões e 98 mil) e Rafa Kalimann (21 milhões e 800 mil)