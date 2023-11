SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Caetano Veloso, 81, surpreendeu os fãs nesta segunda-feira (6) ao tentar resolver uma questão do Enem 2023 que citava duas de suas músicas. A esposa do cantor, Paula Lavigne, 54, foi quem o desafiou.

Na questão, os candidatos deviam comparar trechos das canções "Alegria, Alegria" e "Anjos Tronchos", apontando as similaridades entre as canções. Em vídeo publicado no Instagram, Caetano diz: "Quando eu li, achei que são todas [as alternativas corretas]", brincou o artista.

Após analisar minuciosamente a questão, Caetano Veloso continuou em dúvida, mas chegou a uma conclusão, apontando que as alternativas certas eram as B E D.

"Aparentemente, são as mais apuradas, assim", disse. De acordo com o gabarito extraoficial formulado com o Curso Anglo, a resposta é B.