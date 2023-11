SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em um episódio recente de "Os Simpsons", Homer Simpson disse que não vai mais estrangular Bart, pondo fim à duradoura piada. Na cena comum da série, Homer castigava a rebeldia do filho apertando seu pescoço e fazendo com que seus olhos e sua língua pulassem para fora.

No terceiro episódio da 35ª temporada da animação, chamado "McMansion & Wife", que foi ao ar no dia 22 de outubro nos Estados Unidos, Homer cumprimenta seu novo vizinho, Thayer, com um aperto de mão que rende elogios por sua firmeza.

"Veja, Marge, estrangular o garoto compensou!", diz, mas logo completa. "Brincadeira, eu não faço mais isso. Os tempos são outros."

O personagem não aparece enforcando o filho desde a 31ª temporada, que foi ao ar entre 2019 e 2020. A questão da violência já havia sido discutida anos antes, no entanto. Na 22ª temporada, em certo momento do episódio "Um Amor Sufocante", Homer é estrangulado e, traumatizado, não consegue mais enforcar o filho. No entanto, ele supera o trauma no episódio "Amar é de Lascar", duas temporadas depois.