RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Canja em bar de Ipanema, aula de canoa polinésia na Baía de Guanabara e passeios pelo calçadão do Arpoador... Os integrantes do Red Hot Chili Peppers já estão se sentindo em casa no Rio de Janeiro. Depois de passar a manhã na piscina do hotel Fasano, próximo ao Parque Garota de Ipanema (na zona sul da cidade), o vocalista da banda Anthony Kiedis decidiu sair para uma caminhada rápida para ver o mar nesta segunda-feira (6).

Acompanhado do fotógrafo oficial do grupo, David Mushegain, do guitarrista John Frusciante, que retornou à banda após 15 anos afastado, e de uma misteriosa mulher, que só sorriu ao ter seu nome perguntado várias vezes pela reportagem -e não respondeu-, Kiedis traçou uma reta e apertou os passos na caminhada de mais ou menos 2 km.

O intérprete de "Can't Stop", "Around the World", "Otherside" e "Scar Tissue", entre outros sucessos, cruzou com muitos fãs e foi reconhecido por poucos. Quem se aproximava -ignorando os seguranças do grupo- ganhava um aperto de mão ou sorriso. "No foto" (sem fotos), repetia a cada pedido de selfie. Também não deu autógrafos, mas distribuiu sorrisos e tchauzinhos para os fãs.

O mineiro Marco Túlio Matos teve um pouco mais de sorte e manteve um diálogo curto com Antony. Fã da banda, ele pediu para o vocalista incluir no setlist do show de Brasília (na terça-feira, 7) a música "Sir Psycho Sexy", do quinto álbum do RHCP, "Blood Sugar Sex Magik (1991). "Hum... that's a good idea... Nice. Cool [essa é uma boa ideia, legal bacana]", respondeu com um largo sorriso.

O publicitário, que tirou férias do trabalho para acompanhar todos os shows da turnê brasileira -além de Rio e Brasília, haverá apresentações em São Paulo (10), Curitiba (13) e Porto Alegre (16)-, disse ter ganho o dia. "Queria mesmo que ele autografasse o meu disco, mas foi demais. Estou feliz", comentou à reportagem. A fã argentina Diviana Udwt, já conhecida dos seguidores e dos músicos por acompanhar Red Hot Chili Peppers nas Américas, ganhou um "oi" quando foi reconhecida pelo vocalista.

Kiedis ainda deu uma olhada rápida nos produtos expostos por ambulantes, bebeu um pouco de água e, assim como engatou uma quinta na ida, retornou com passos apressados na volta. Duas horas depois, ele saiu novamente com o grupo em uma van. Os poucos e insistentes fãs, que estão direto na porta do hotel desde a última quinta-feira (2), continuaram aguardando as saídas de outros integrantes.