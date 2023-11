SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador Rodrigo Faro vai voltar a aparecer na TV Globo após 15 anos. Segundo o site Notícias da TV, ele fará uma breve participação no programa Domingão, a convite de Luciano Huck, para homenagear Angélica na celebração de seus 50 anos de idade.

Faro, que é amigo de longa data da homenageada do programa, não vai participar presencialmente do Domingão. Ele vai apenas enviar um depoimento gravado em que fala de Angélica e relembra os tempos de infância deles ?nos anos 1980, ainda crianças, eles integraram a banda Ultraleve.

Curiosamente, Faro vai aparecer na Globo e na TV Record no dia 26 de novembro, quando o programa com a homenagem a Angélica vai ao ar. Isso porque ele comanda aos domingos sua própria atração, o "Hora do Faro", na emissora concorrente do Domingão, onde trabalhou até 2008.

A homenagem a Angélica vai ser exibida no quadro "Linha do Tempo", dedicado a memórias de sua vida e carreira, com depoimentos de amigos e familiares. O programa de Huck também vai divulgar a série "50 e Tantos", do Globoplay, um documentário sobre a história da esposa do apresentador com estreia marcada para o dia 30 deste mês.