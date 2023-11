SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Zé Vaqueiro, 24, e a esposa, Ingra Soares, compartilharam nesta segunda-feira (6), em suas redes sociais o rostinho do filho caçula, Arthur, de 3 meses. O menino nasceu com uma malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13 e está internado na UTI desde então.

Na foto publicada no Instagram do casal, eles aparecem na UTI neonatal do hospital enquanto o bebê dorme no colo da mãe.

"Seguimos confiando em Deus e na sua força, meu filho", escreveram eles. "Nosso guerreiro lindo. Minha luz", disse Ingra.

O filho de Zé Vaqueiro nasceu no dia 24 de junho, mas precisou ser internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) pela malformação congênita.

Em um comunicado em seu Instagram, o cantor divulgou o estado de saúde do filho. "O bebê encontra-se na UTI devido a uma malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13".

A mãe, Ingra Soares, passa bem e já recebeu alta hospitalar. Além de Arthur, os dois já são pais de Nicole, 13, e Daniel, 3.

No comunicado, a equipe informou que os shows do cantor foram cancelados até a metade de agosto. "Diante desta situação delicada, informamos o cancelamento dos shows do artista até a data de 17 de agosto."

O QUE É A TRISSOMIA DO CROMOSSOMO 13?

Também chamada de síndrome de Patau, a trissomia do cromossomo 13 é uma condição genética rara causada pela presença de um cromossomo a mais no bebê, especificamente no cromossomo 13.

Isso resulta em três cópias desse cromossomo, ao invés do par usual. Essa alteração cromossômica interfere no funcionamento regular das células, provocando diversas malformações no desenvolvimento do feto.