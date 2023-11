SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No Brasil, os ingressos para os shows de "The Eras Tour", turnê que ajudou a tornar Taylor Swift bilionária, esgotaram em pouco mais de 40 minutos.

Ainda assim, quem não conseguiu entradas para as apresentações dos dias 24, 25 e 26 pode ouvir hits da cantora como "Our Song", "Fearless", "Cruel Summer", "cardigan" e "Anti-Hero". Isso, graças aos "swifties", como são chamados os fãs da artista, que organizaram festas temáticas com músicas e decoração da cantora, vencedora de onze Grammy Awards.

O setlist celebra o repertório de mais de dez álbuns: "Taylor Swift" (2006), "Fearless" (2008), "Speak Now" (2010), "Red" (2012), "1989" (2014), "Reputation" (2017), "Lover" (2019), "folklore" (2020), "evermore" (2020) e "Midnights" (2022).

Segundo os organizadores, a prioridade é tocar as músicas inseridas na "The Eras Tour" e outros grandes hits. Alguns artistas pop, como Selena Gomez, Billie Eilish, Lorde, Miley Cyrus, Ariana Grande, Demi Lovato e a boyband One Direction ganham músicas pontuais no início da programação.

A proposta do evento é unir os fãs da artista, que se vestem com looks inspirados nos diferentes álbuns, trocam pulseiras da amizade (ou friendship bracelets, em inglês), cantam e dançam durante intensas sete horas de festa na madrugada.

Os eventos movimentam as redes sociais e, juntas, as contas TS Party e Festa da Taylor, que promovem as atividades, acumulam cerca de 70 mil seguidores no Instagram. Cada festa reúne aproximadamente 700 pessoas na capital paulista.

"Eu sou fã da Taylor desde 2009, na época de 'You Belong With Me'. Alguns anos depois, comecei a produzir festas em Belo Horizonte e sempre gostei de criar temas de algum artista, porque amava ver os fãs vivendo aquele momento", conta Kaique Brandão, produtor da TS Party. As edições da festa já passaram por capitais como Balneário Camboriú, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis e Rio de Janeiro.

As próximas festas que têm Taylor como tema em São Paulo acontecem em duas datas após seu primeiro show na capital: 24/11, às 23h, na Estação Marquês, na Barra Funda, e em 8/12, às 22h, no Carioca Club, em Pinheiros.

TS PARTY

Quando 24/11

Onde Estação Marquês, av. Marquês de São Vicente, 412, Várzea da Barra Funda, região oeste

Preço A partir de R$ 30

Link https://www.sympla.com.br/produtor/tspartybr

FESTA DA TAYLOR

Quando 8/12

Onde Carioca Club, r. Cardeal Arcoverde, 2899, Pinheiros, região oeste

Preço A partir de R$ 13

Link https://outgo.com.br/taylorswift