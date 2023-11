SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 2ª edição do Sparkling Festival traz à capital paulista no sábado (11) e domingo (12) degustação de mais de 200 vinhos e espumantes. Com ingressos a partir de R$ 111, o evento acontece no parque Burle Marx, na região sul.

Mais de 30 vinícolas de diferentes estados estão confirmadas, o que inclui Zanotto, Arte Viva, Audace, Ponto Nero by Casa Valduga e Tenuta Foppa & Ambrosi.

Os ingressos, já no segundo lote, dão acesso a uma sessão de degustação por 3 horas, com doses de 15ml de qualquer rótulo. Além da entrada, o público recebe uma ecobag, marcador e taça de cristal.

Segundo Larissa Fin, idealizadora do Sparkling Festival, espumantes e rosés são ideais para o clima tropical do Brasil porque são leves e agradáveis de beber. "Combinam com diversas ocasiões", diz ela.

O evento, que surgiu após a consolidação do Vinho na Vila, um dos maiores eventos da bebida no Brasil, quer descomplicar o consumo de vinho, continua Fin.

Além dos vinhos, o festival oferece aos visitantes guloseimas como geleias, antepastos, charcutaria e lanches. Para quem gosta de harmonizar a bebida com queijo, a Catupiry prepara um workshop gratuito com produtos da marca.

Complementa o Sparkling uma feira com itens de decoração e música rock ao vivo.

As entradas podem ser adquiridas no site do ingresse.com, com valores que variam entre R$ 111 e R$ 150. Há também a possibilidade de adquirir os ingressos na Casavitis, localizada r. Ministro Cardoso Alves, no 359, box 20.

Sparkling Festival São Paulo

Parque Burle Marx - Av. Dona Helena Pereira de Moraes, 200 - Vila Andrade, região sul.

Sábado (11), das 11h30 às 14h30 ou das 15h30 às 18h30

Domingo (12), das 12h às 15h ou 15h30 às 18h30

Ingressos A partir de R$ 111 em www.ingresse.com/sparklingfestival-2023-sp