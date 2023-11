ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Assim como a Globo, a Band começou a divulgar ao mercado detalhes de como será a cobertura do Carnaval de 2024, com previsão de aproveitar os apresentadores do Melhor da Noite, Glenda Kozlowski e Zeca Camargo. A emissora está em busca de patrocinadores para bancar os planos.

A reportagem teve acesso ao pacote comercial, que já está em agências de publicidade. A Band deseja vender uma cota única master na casa dos R$ 44 milhões. Esse é o valor de tabela e, normalmente, são praticados descontos de até 80% em negociações.

Estão previstas inserções da marca patrocinadora na TV aberta e na paga, além das rádios do grupo e no camarote Planeta Band, que fica localizado no circuito Barra-Ondina, em Salvador. Na Bahia, deverão comandar os trabalhos os apresentadores Zeca Camargo e Betinho. As âncoras locais Pâmela Lucciola e Juliana Guimarães também vão auxiliar na transmissão em rede nacional.

A Band também vai mostrar os desfiles da série ouro, a segunda divisão das escolas de samba do Rio de Janeiro. Em 2023 -primeiro ano na emissora-, a transmissão chegou a figurar à frente da Globo na capital fluminense por alguns momentos. A apresentação será de Glenda Kozlowski em parceria com um nome ainda a definir.

Recentemente, a série ouro e a Band renovaram contrato e garantiram transmissão até 2025. Até 2022, os desfiles dessa divisão eram da Globo, que abriu mão dos direitos. A emissora optou pela exibição dos desfiles das escolas de samba de São Paulo, que antes tinham apenas transmissão local e passaram a ser mostrados para todo o Brasil.