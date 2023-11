SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neymar lamentou duas notícias tristes dessa terça-feira (7): o assalto à casa dos pais de Bruna Biancardi, mãe de sua filha Mavie, e a morte de Luana Andrade, que era amiga do jogador.

"Dia triste com duas notícias muito ruins. Primeiro foi o ataque que os pais da Bru sofreram, mas graças a Deus todos estão bem", escreveu o jogador do Al-Hilal nos stories do Instagram. Os pais da influencer foram amarrados enquanto três jovens roubavam itens da casa da família em Cotia.

"Segundo, o falecimento de uma amiga", acrescentou. "Meus sentimentos a toda a família. Que Deus receba a Luana de braços abertos". A influenciadora foi participante do reality show Power Couple 6 e trabalhava como assistente de palco no programa Domingo Legal, no SBT.

Segundo informações de sua família, a morte foi decorrente de complicações durante uma cirurgia estética de lipoaspiração. O surfista Gabriel Medina também lamentou a morte da amiga e alertou aos seguidores sobre procedimentos estéticos.

Medina fez uma reflexão sobre a necessidade de cirurgias estéticas e os ricos que elas podem trazer: "Para que correr risco de vida à toa? Não dá para entender. Somos novos, temos várias maneiras de nos sentirmos bem, saudáveis, bonito(a)...Esse mundo fake vai acabar matando mais e mais jovens. Atenção, gente!".