RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Barbra Streisand, 81, anunciou que vai deixar a vida artística e o último ato é o lançamento do seu primeiro livro de memórias, My Name is Barbra. Na publicação com 970 páginas, a atriz e cantora faz uma reflexão de sua trajetória e explica contar o motivo que a fez deixar o show business. "Quero viver a vida. Quero me divertir mais", começa a artista.

Ela relata que não se divertiu muito em sua vida e quer aproveitar mais a família. "Quero entrar na caminhonete do meu marido e passear, espero que com as crianças em algum lugar perto de nós. A vida é divertida para mim quando eles vêm. Eles adoram brincar com os cachorros e nós nos divertimos. Não me diverti muito na vida, para falar a verdade".

Barbra também conta que hesitou em escrever a biografia. Foram dez anos pensando no que deixaria como legado e entregar a publicação. "Se você quiser ler sobre mim daqui a 20 ou 50 anos, seja lá o que for ? se ainda existir um mundo ? estas são as minhas palavras. Estes são meus pensamentos", conclui.

Em suas memórias, a artista falou sobre alguns de seus ex-namorados famosos, mas confessou que se dependesse dela, os teria deixado de fora do livro. Em outra recente entrevista para Sunday Morning, da CBS, ela explicou que esta parte em seu livro foi um pedido da editora. "Eu não queria escrever sobre nenhum deles! Meu editor disse: 'Você tem que deixar um pouco de sangue na página'.", destaca Barbra.