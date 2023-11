SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ano era 2020. No Prêmio Multishow daquela ocasião, a atriz e apresentadora Tata Werneck fazia uma piada sobre o baixo orçamento da RedeTV! que faria a emissora processá-la. Na Justiça, Tata venceu a ação.

Porém, em mais uma edição da premiação nesta terça (7), Werneck voltou a alfinetar a rede logo no início do evento.

"Há dois anos eu fiz uma piada dizendo que o meu vestido tinha o mesmo valor da grade da RedeTV! e eu fui processada. Eu quero pedir desculpas e dizer que neste ano eu vim com um vestido mais caro do que a grade para a gente não ter esse problema", afirmou.

A RedeTV! pedia uma indenização de R$ 50 mil por danos morais, pois alegava ter sido vítima de "ataques gratuitos e sem fundamentos". Mas a derrota aconteceu.

Na sentença final, de 2022, a juíza Flávia Almeida de Castro afirmou que o dano moral é sido reconhecido apenas em situações excepcionais, "em especial para pessoas jurídicas, principalmente quando atinge a marca, o bom nome e a reputação da empresa. Não é o que ocorre nestes autos".

Ou seja: para a Justiça, Tatá só fez uma piada, "não restandocomprovada a presença da intenção de ofender".

No Prêmio Multishow, Tatá ainda brincou com a solteirice de Sandy "enquanto Neymar está casado" e com o fato de, caso resolva se separar de Rafa Vitti, precise usar o Criança Esperança para anunciar o rompimento.