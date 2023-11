SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Post Malone, 28, surpreendeu uma garçonete ao deixar uma gorjeta de alto valor após ser atendido por ela.

O rapper gastou US$ 3.472,50, cerca de R$ 17 mil, na cotação atual, em um jantar com sua equipe. O valor inclui a taxa de serviço de 22% e os impostos.

Apesar disso, o famoso ainda deixou uma gorjeta extra de US$ 3.000, algo em torno de R$ 14 mil, para a atendente. No Reddit, a moça compartilhou uma foto da nota fiscal do serviço.

A garçonete diz é a melhor gorjeta que recebeu em 20 anos de serviço. "Post Malone é uma pessoa maravilhosa e dá ótimas gorjetas. Venho servindo há quase 20 anos e, de longe, esta é a melhor gorjeta que já recebi", escreveu ela.