SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Grammy Latino será transmitido no Brasil pelo Globoplay e pelo Canal Bis. A cerimônia de entrega do prêmio de maior destaque da música latina acontece dia 16 no Centro de Exposições e Conferências em Sevilha, na Espanha.

A transmissão no Globoplay, ao vivo, será aberta para não assinantes. Guilherme Guedes e Kenya Sade comentarão a cerimônia. No dia seguinte, o Multishow exibe um compacto de 90 minutos da premiação, com os momentos mais marcantes da noite.

No evento, vão se apresentar IZA, indicada na categoria melhor interpretação urbana em língua portuguesa, e Natascha Falcão, que concorre na categoria de artista revelação. Haverá ainda performances de Alejandro Sanz, Bizarrap, Rauw Alejandro, Camilo, Juanes, Ozuna e Maria Becerra.

Além desta transmissão, as premiações de 2024 e 2025 também ficam a cargo do Globoplay e do Canal Bis.

Na categoria de gravação do ano, foram indicadas as cantoras Rosalía, com a música "Despecha?", Karol G, com "Mientras Me Curo Del Cora" e Shakira, com o hit "Bzrp Music Sessions, Vol. 53".

Shakira também foi indicada três vezes na categoria canção do ano, pelas músicas "Tqg", parceria com Karol G, "Bzrp Music Sessions, Vol. 53" e "Acróstico".

Quem lidera a lista de indicados ao Grammy é o compositor e produtor Édgar Barrera, com 13 indicações. O cantor e compositor colombiano Camilo teve sete indicações este ano, mesmo número de Shakira e Karol G.

Na categoria de álbum do ano, os destaques são o disco "Play", de Rick Martin e "Man?ana Sera? Bonito", de Karol G.

VEJA LISTA COM OS PRINCIPAIS INDICADO

GRAVAÇÃO DO ANO

"No es que te Extran?e" ? Christina Aguilera

"Carretera y Manta" ? Pablo Albora?n

"De?jame llorarte" ? Paula Arenas com Jesu?s Navarro

"Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53" ? Bizarrap com Shakira

"Si tu? me Quieres" ? Fonseca & Juan Luis Guerra

"Mientras me Curo del Cora" ? Karol G

"De todas las Flores" ? Natalia Lafourcade

"Ojos Marrones" ? Lasso

"La Fo?rmula" ? Maluma & Marc Anthony

"Despecha?" ? Rosali?a

"Correcaminos" ? Alejandro Sanz com Danny Ocean

ÁLBUM DO ANO

?La Cu4rta Hoja? ? Pablo Albora?n

?A Ciegas? ? Paula Arenas

?De Adentro Pa Afuera? ? Camilo

?De?cimo Cuarto? ? Andre?s Cepeda

?Vida Cotidiana? ? Juanes

?Man?ana Cera? Bonito? ? Karol G

?De Todas Las Flores? ? Natalia Lafourcade

?Play?? Ricky Martín

?Eadda9223? ? Fito Páez

Escalona Nunca se Había Grabado Así ? Carlos Vives

CANÇÃO DO ANO

"Acróstico" ? Kevyn Mauricio Cruz Moreno, L.E.X.U.Z, Luis Fernando Ochoa & Shakira

"Amigos" ? Pablo Albora?n & María Becerra,

"De Todas Las Flores" ? Natalia Lafourcade

"Ella Baila Sola" ? Pedro Julian Tovar Oceguera

"NASA" ? E?dgar Barrera, Camilo & Alejandro Sanz

"Ojos Marrones" ? Luis Jime?nez, Lasso & Agusti?n Zubillaga

"Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53" ? Santiago Alvarado, Bizarrap, Kevyn Mauricio Cruz & Shakira

"Si Tu? Me Quieres" ? Fonseca, Yadam Gonza?lez & Yoel Henri?quez

"Tqg" ? Kevyn Mauricio Cruz, Karol G, Ovy On The Drums & Shakira

"Un x100to" ? Bad Bunny, Édgar Barrera, Marco Daniel Borrero & Andrés Jael Correa Ríos

MELHOR ARTISTA REVELAÇÃO

Borja

Conexión Divina

Ana Del Castillo

Natascha Falcão

Gale

Paola Guanche

Joaquina

Leon Leiden

Maréh

Timø