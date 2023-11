SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sara Abravanel, irmã caçula de Silvio Santos, participou das gravações do programa apresentado pela sobrinha Patricia e mandou um recado para o público.

A apresentadora compartilhou o momento da visita da tia em suas redes sociais. Sara aproveitou a visita às gravações do Programa Silvio Santos para aparecer em frente às câmeras, algo que aconteceu poucas vezes.

A irmã de Silvio pegou o microfone e mandou um recado para a plateia. "Sei que esse auditório é o mais querido do Brasil. Vocês são as colegas de trabalho [do Silvio] e espero que continuem assim por muito tempo amando a Patricia também", disse ela.

Recentemente, Cíntia Abravanel, uma das filhas de Silvio Santos, explicou o motivo do pai não aparecer mais na televisão. "Ele tem [quase] 93 anos. O Silvio Santos que vocês querem está no YouTube. As pessoas não se tocam que aquele Silvio Santos [tal qual se conhece e se recorda] não existe mais", afirmou ela durante participação no podcast de Christina Rocha.