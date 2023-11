SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em participação no programa de Drew Barrymore, o "The Drew Barrymore Show", Tallulah, filha de Bruce Willis e Demi Moore, atualizou sobre o estado de saúde de seu pai, que foi diagnosticado com demência em 2022.

"Ele é o mesmo. O que aprendi a esse respeito é que isso é a melhor coisa que você pode pedir. Eu vejo amor quando estou com ele, e é meu pai e ele me ama, o que é realmente especial", disse a filha.

Em 30 de março de 2022, as filhas de Bruce Willis anunciaram a aposentadoria do ator por meio de posts nas redes sociais, junto com o diagnóstico da afasia. Em 16 de fevereiro, se tornou público o diagnóstico de demência.

No mês passado, Glenn Gordon Caron, amigo do ator, disse que Bruce está perdendo suas habilidades de comunicação e sua "alegria de viver".