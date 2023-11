SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chega de ver só comédias ou tragédias brasileiras no streaming. "Últimas Férias", nova série de suspense do Star +, aposta em tudo o que um bom thriller centrado em jovens costuma ter: adolescentes embriagados, morte e flashbacks que instigam.

Em oito episódios, a série mostra os amigos Malu (Lara Tremouroux), Luiz (Filipe Bragança), Bruno (Ronald Sotto), Marcos (João Oliveira), Eric (Michel Joelsas), Ana (Luana Nastas) e Inês (Julianna Gerais), que são atletas. Ao final de um ano de competições e antes de seguir para diferentes universidades, eles vão passar as últimas férias juntos na casa dos pais de Malu, localizada em uma praia paradisíaca.

O que começa como um momento de união e diversão, pouco a pouco se transforma num emaranhado de conflitos interpessoais e, ao final da viagem, o corpo morto da dona da casa é encontrado na praia. Todos viram suspeitos do crime.

Os flashbacks entre passado (mostrando as cenas da viagem) e presente (em que se desenvolve a investigação da morte) fazem com que o espectador fique preso para descobrir as circunstâncias do assassinato. "A confusão vai acontecendo, e ela vai indo mais e mais. Onde é que vai parar isso? Caraca, e agora?", conta Stella Rabelo, que interpreta uma mãe de um dos jovens e também suspeita do crime.

Jackson Antunes interpreta o caseiro, que já aparece armado na primeira cena e é o primeiro suspeito. O ator diz que é o vilão perfeito, já que é um "cabra feio" e "a vantagem do cabra ser feio é que ele faz vilão eternamente". "O dia em que Zé Ramalho fizer um vilão eu desisto de ser ator", brincou.

A atmosfera fria e a ventania da praia de Bombinhas, em Santa Catarina, contribuem para dissipar o clima de férias adolescentes e transformá-lo em um ambiente propício para ocorrer um assassinato. "A escolha do Sul do Brasil foi proposital, porque é um clima mais hostil, não é um paraíso tropical da Bahia", disse o diretor Daniel Lieff.

Os jovens vivem momentos de alegria e euforia da série. Embriagados e animados para o que está por vir, eles querem curtir a última viagem como ela merece. Depois de conhecerem a morte de perto, tudo muda. "É uma viagem com um grupo de amigos, onde todos se conhecem há muitos anos. Vira algo muito marcante e difícil na vida de um adolescente. Eles precisam lidar com isso para o resto da vida", diz Luana Nastas.

Fora da série, o grupo de jovens atores também tem feito sucesso na TV aberta. Dois deles estão no ar na Globo no momento: Felipe Bragança é Giovanni em "Elas por Elas" (Globo) e Michel Joelsas é Francisco em "Fuzuê". "Somos jovens e vamos crescer nessa profissão juntos", celebra João Oliveira. "Nós somos a nova geração!"