SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Antes de morrer em um acidente doméstico no final de 2019, Gugu Liberato planejava voltar para o SBT, a emissora que alçou o apresentador ao sucesso, e estava em negociação para isso.

A informação foi dada por Vildomar Batista, ex-diretor de um programa do comunicador entre 2015 e 2017, em conversa com Rogério Vilela, no podcast Inteligência Ltda.

Batista afirmou que ficou sabendo da intenção de volta durante o velório do apresentador, por Amandio Liberato, irmão e empresário de Gugu. De acordo com Amandio, Gugu queria que seu ex-diretor o dirigisse em sua volta ao SBT.

"A televisão perdeu um grande talento, e eu perdi a chance de voltar a dirigir o Gugu. Infelizmente ele volta de Orlando num caixão. A televisão perde um dos maiores talentos do seu elenco", disse Batista no podcast.

Na Record, emissora em que estava antes de morrer, Gugu era solicitado para comandar apenas formatos importados, como os programas Canta Comigo e Couple Brasil.

Gugu morreu aos 60 anos, após bater a cabeça em uma queda em sua casa nos Estados Unidos, em Orlando.