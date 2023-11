RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Celso Portiolli se despediu de Luana Andrade nesta quarta-feira (8) durante o velório da assistente de palco do programa Domingo Legal, em Taboão da Serra, região metropolitana de São Paulo. O apresentador lembrou do último encontro que teve com a modelo e empresária nos bastidores do SBT. "Ela estava muito feliz, é difícil para a gente receber a notícia. Me chocou e chocou a equipe toda. É uma perda que machucou bastante a gente".

Luana morreu na manhã desta terça-feira (7), durante uma cirurgia de lipoaspiração, era assistente do programa desde abril e os dois se encontraram nos bastidores da atração. "Domingo no programa. Inclusive, ela fez a primeira ação de merchan dela. Foi o último momento, mas você nunca imagina...", disse ele.

O apresentador também contou como recebeu a notícia da morte de Luana. "Quando me deram a notícia, eu fiquei muito surpreso, porque passa um filme na sua cabeça, né? Eu falei: 'Meu Deus, mas do quê? E eu fiquei surpreso. Eu fiquei muito chocado", afirmou.

Por fim, Portiolli lamentou: "Uma perda inesperada de uma menina tão jovem, a Luana, uma companheira de trabalho maravilhosa. Uma menina cristã, sonhadora, família, que estava vivendo um momento muito especial. 2023 era um ano especial para ela. É difícil para a gente receber uma notícia assim", conclui.