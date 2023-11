ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo fechou nesta semana a compra dos direitos de transmissão do Jogos Parapan-Americanos, a versão do Pan-Americano para atletas que têm alguma deficiência. O evento começa no dia 17 e será finalizado no dia 26, em Santiago, no Chile.

O contrato foi fechado diretamente com o comitê organizador local do evento, e não teve intermediação da Panam Sports, que detém o direito da marca, e com quem a Globo não conseguiu um acordo para a transmissão do evento anterior.

O Parapan ocupará a programação do SporTV, o canal esportivo da Globo na TV paga. Em TV aberta, a emissora fará uma cobertura jornalística. Uma equipe de reportagem será enviada na semana que vem para a produção de conteúdo.

O CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro) convocou 324 atletas de 17 modalidades para representar o país no Parapan de Santiago. Foram chamados também 10 atletas-guia do atletismo, três calheiros da bocha e dois goleiros do futebol de cegos.

O Brasil estará presente no atletismo, badminton, basquete em cadeira de rodas, bocha, ciclismo, futebol PC (Paralisados Cerebrais), futebol de cegos, goalball, judô, halterofilismo, natação, rúgbi em cadeira de rodas, taekwondo, tênis em cadeira de rodas, tênis de mesa, tiro com arco e tiro esportivo.

Na última edição do Parapan, em Lima, no Peru, em 2019, o país entrou para história com recorde de conquistas. A delegação brasileira chegou à inédita marca de 308 medalhas, entre as quais 124 de ouro, 99 de prata e 85 de bronze. Nunca nenhum país alcançou tantas vitórias em uma única edição de Parapan.

A ida da delegação brasileira para a capital chilena será dividida em grupos. O primeiro embarque está previsto para acontecer no próximo domingo (12).